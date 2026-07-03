İran: Hürmüz'de ABD müdahalesine izin vermeyeceğiz

ABD ile İran heyetleri, imzalanan mutabakat zaptının uygulanması için müzakerelere devam ederken, başta Hürmüz Boğazı olmak üzere bazı konularda zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran’ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak için Tahran’a gelen Çin heyeti ile görüştü.

Görüşmede Kalibaf, İran ile Çin arasındaki stratejik işbirliğinin yükseltilmesi ve iki ülkenin daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini belirtti.

"İRAN VE ÇİN ARASINDAKİ SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİ OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Çin’in, İran’ın zor zamanlarında yanında olduğunu İran’ında savaş ve ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak olan Çin gemilerine kolaylık sağladığını kaydeden Kalibaf, "ABD’nin tek yönlü politikaları karşısında İran ile Çin arasında siyasi ve ekonomik alanlarda yakın ilişki oldukça önemlidir." dedi.

'MÜDAHALEYE İZİN VERMEYECEĞİZ' MESAJI

Hürmüz Boğazı’nın yönetimi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Kalibaf, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz." dedi.

"İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ CAYDIRICI NİTELİKTE"

Kalibaf son olarak, İsrail’in, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptını bozmak için faaliyet yürüttüğüne dikkati çekerek, İran’ın askeri gücünün caydırıcı bir nitelik taşıdığını söyledi.