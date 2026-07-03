Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'a destek için geldiği Çağlayan Adliyesi'nde yuhalandı

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Geçtiğimiz günlerde 'stand-up'çı Deniz Göktaş, Harbiye Cemil Topçu sahnesinde yaptığı gösteride 'şaka' adı altında dini inancı aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.

Göktaş'ın, 'Ölü Deniz' isimli gösteride siyaset dünyası, din ve tarihi olaylar üzerinden yaptığı 'şaka'lar, tepki topladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'mizah' adı altında Kur'an-ı Kerimle alay eden Göktaş hakkında soruşturma başlattı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'uzun süredir planladığı tatil için yurt dışında olduğunu' belirtmişti.

Akabinde İstanbul'a dönen ve hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçuyla soruşturma açılan Göktaş, havalimanında gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göktaş, bugün Çağlayan Adliye'sine getirildi.

Göktaş'a kullandığı ifadeler dolayısıyla siyaset dünyasından da çok sayıda isim tepki gösterirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, desteğini ifade etmişti.

DESTEK VERMEK İÇİN GELDİĞİ ADLİYEDE YUHALANDI

Kılıçdaroğlu, bugün de Göktaş'a destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Kılıçdaroğlu, burada da 'hain Kemal' sloganlarıyla karşılaştı.