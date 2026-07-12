İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan ABD'ye: Sözünüzü tutun, yoksa bedelini ödersiniz

Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha en üst seviyeye çıktı.

ABD, son günlerde gerçekleştirdiği saldırılarını sürdürürken İran da Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı aldı.

ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarının ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi.

KALİBAF ANLAŞMAYI HATIRLATTI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile imzalanan Mutabakat Zaptı’nın "60 gün süreyle İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş için gerekli düzenlemeleri yapmasını" öngören 5. maddesini hatırlattı.

"SÖZÜNÜZÜ TUTUN, YOKSA BEDELİNİ ÖDERSİNİZ"

ABD’nin Mutabakat Zaptı’nın hükümlerini ihlal ettiğini belirten Kalibaf, Washington yönetimine "Tek taraflı anlaşmalar dönemi bitti.

Size söylemiştik: Sözünüzü tutun, yoksa bedelini ödersiniz." sözleriyle uyarıda bulundu.

140 ASKERİ HEDEF VURULDU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Kıbrıs bandıralı M/V GFS Galaxy konteyner gemisine saldırdığını duyurarak, buna misilleme olarak İran'a yönelik bu haftaki üçüncü saldırıların yapıldığını açıklamıştı.

Bu kapsamda İran’a ait yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğu belirtilmişti.