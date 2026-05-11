İran medyası: ABD'nin teklifi teslimiyet anlamına geliyor

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik gerilim, karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı. Tahran yönetimi, ABD tarafından sunulan taslak planın İran’ın egemenlik haklarını zayıflattığını savunarak teklifi kabul etmediğini duyurdu. İran devlet televizyonu üzerinden yapılan açıklama, iki ülke arasındaki müzakere sürecinin çıkmaza girdiğine işaret etti.

“TESLİMİYET DAYATMASI” TEPKİSİ

İran devlet televizyonu tarafından yayımlanan bildiride, ABD’nin önerdiği taslağın “İran’ın teslim olması anlamına gelen bir içerik taşıdığı” ifade edildi.

Açıklamada, “Tahran, Trump’ın aşırı talepleri karşısında İran’ın teslim olması anlamına gelen ABD planını reddetmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklama, İran’ın mevcut diplomatik çerçeveyi kabul edilemez bulduğunu ve kendi şartlarında müzakere istediğini ortaya koydu.

İRAN’DAN KARŞI TEKLİF: TAZMİNAT VE EGEMENLİK TALEBİ

Tahran yönetiminin ABD’ye sunduğu karşı öneride ise dikkat çekici maddeler yer aldı. İran’ın, Washington’un savaş tazminatı ödemesini ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınmasını talep ettiği aktarıldı.

Ayrıca İran’ın, uzun süredir devam eden yaptırımların kaldırılması ve dondurulan mali varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini ABD tarafına ilettiği bildirildi.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR VE YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE

İran’ın ekonomik yaptırımların kaldırılması ve uluslararası finans sistemine erişimin yeniden sağlanması yönündeki taleplerinin, görüşmelerde temel başlıklardan biri olduğu değerlendiriliyor.

Tahran yönetimi, mevcut yaptırımların ülke ekonomisi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu savunuyor.

TRUMP’TAN “KABUL EDİLEMEZ” AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump ise sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, İran’ın sunduğu yanıtı “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Trump’ın açıklaması, taraflar arasındaki diplomatik sürecin yeniden sert bir söylem hattına girdiğini gösterdi.

GERİLİMDE YENİ AŞAMA

İran ve ABD arasında uzun süredir devam eden kriz, özellikle nükleer program, yaptırımlar ve bölgesel güvenlik başlıkları üzerinden şekilleniyor. Son karşılıklı açıklamalar, tarafların pozisyonlarında önemli bir yumuşama olmadığını ve müzakere sürecinin belirsizliğini koruduğunu ortaya koydu.