İran ordusu: Hürmüz'de güvenli geçiş için tek rota, İran'ın rotası

ABD ve İran arasında Hürmüz gerilimi sürüyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırılarına misilleme olarak İran'ın güneyinde 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurdu.

"İRAN'IN ROTASI HÜRMÜZ'DE TEK EMNİYETLİ GÜZERGAH"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan, ABD'nin saldırılarına tepki gösteren açıklama yayınlandı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan ticaret gemileri ve petrol tankerlerinin güvenli geçişi için tek emniyetli güzergahın İran tarafından belirlenen rota olduğu belirtildi.

"HÜRMÜZ'ÜN İŞLEYİŞİNE MÜDAHALEYE İZİN VERİLMEYECEK"

ABD'nin yükümlülüklerine bağlı kalmayarak, eski ülke lideri Ali Hamaney'in naaşının Irak'ta bulunduğu sırada İran'ın güneyindeki bazı noktaları hedef alarak ateşkesi ve mutabakatı ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın işleyişi ve yönetimine müdahaleye izin verilmeyeceği belirtildi.

İRAN'DAN MİSİLLEME

İran, gece saatlerinde ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD askeri tesisinin hedef alındığını bildirmişti.