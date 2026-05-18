İran'da sokaklarda silah eğitimi verilmeye başlandı

ABD-İran arasında ateşkes imzalandı.

Ateşkesin ardından da Pakistan'da müzakereler için taraflar bir araya geldi...

Ancak bu müzakerelerden sonuç çıkmadı ve taraflar yeniden de bir araya gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Çin'e gerçekleştirdiği ziyarette, İran'a tehditler savurdu.

"İRAN'I ASKERİ AÇIDAN YOK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kendi döneminde hem Venezuela'da hem de İran'da 'askeri olarak zaferler kazandıklarını' iddia eden Trump, İran'ı askeri açıdan 'yok etmeye' devam edeceklerini belirtti.

İRAN HALKI SİLAH EĞİTİMİ ALIYOR

Bunun akabinde de İranlılar, ateşkesin sona ermesi ve savaşın yeniden başlama ihtimaline karşı silah eğitimi almaya başladı.

MEYDANDA EĞİTİM VERİLİYOR

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Venek Meydanı’nda halka silah eğitimi veriliyor.

NİŞAN ALMANIN İNCELİKLERİ GÖSTERİLİYOR

Başkentte yer alan Venek Meydanı'nda üzerinde askeri kıyafet bulunan üç kişi, kurulan platformda halka silah eğitimi veriyor.

Eğitimde, silahların nasıl söküldüğü ve nasıl toplandığı anlatılırken nişan almanın da incelikleri gösteriliyor.

PRATİK OLARAK YAPILIYOR

Eğitimler yalnızca teorik değil pratik olarak da gerçekleştiriliyor ve vatandaşların silahları söküp tekrar takmasına müsaade ediliyor.

DİĞER MEYDANLARA DA YAYILACAK

Meydanda bulunan halkın ilgi gösterdiği silah eğitiminin, kentin diğer meydanlarında da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ayrıca Devlet Televizyonu'nda yayınlanan programlarda da halka silahlarla ilgili bilgiler veriliyor.

