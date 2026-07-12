İran'dan Kuveyt'e hava saldırısı girişimi

Orta Doğu'da ABD-İran gerilimi devam ediyor.

ABD’nin İran’a yönelik son saldırıları, Körfez ülkelerindeki güvenlik endişelerini artırdı.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in ardından Kuveyt de İran tarafından yeni saldırılara hedef olduğunu duyurdu.

"PATLAMA SESLERİ DÜŞMAN ENGELLEME FAALİYETLERİNİN SONUCUDUR"

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasındaki düşman unsurlara karşı devreye girdiği belirtilerek, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları engelleme faaliyetlerinin sonucudur." denildi.

TALİMATLARA UYMA ÇAĞRISI

Halka, ilgili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Saldırıların herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

ABD ordusu, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan ticari gemilere yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, Tahran rejimine ait askeri hedeflere bu haftaki üçüncü saldırı dalgasının gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Bu kapsamda İran’a ait yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğu bildirilmişti.

İran’a yönelik son saldırıların ardından ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Katar, BAE ve Bahreyn yeni saldırılara hedef olduklarını açıklamıştı.