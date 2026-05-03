İsrail polisi, Netahyahu karşıtı protestoya müdahale etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de binlerce masumun ölmesine neden oldu.

Lübnan'a da bomba yağdıran İsrail ordusuna emri veren Netanyahu, kendi ülkesinde de sevilmiyor.

Bu kapsamda da İsrail'de protesto düzenlendi.

İsrail polisi, Batı Kudüs’te Netanyahu hükümetini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale etti.

HÜKÜMETİN SAVAŞ POLİTİKALARINA TEPKİ

Paris Meydanı’nda düzenlenen gösteride, hükümetin savaş politikalarına tepki gösteren protestocular sloganlar attı.

Polis, yolu kapatmak isteyen göstericileri engellemek için bölgede kurduğu bariyerleri kaldırmaya çalışan bazı kişilere müdahale etti.

"YIKIMLARI DURDURUN"

Gösterideki protestocular, Filistinlilere yönelik soykırım karşıtı ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yıkımları durdurma çağrısında bulunan pankartlar taşıdı.

"İŞGALE HAYIR"

Göstericiler, ellerinde "işgale hayır", "Silvan'da etnik temizliği durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.