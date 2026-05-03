İsrailli bakan Gvir'e eşinden 'urganlı' doğum günü pastası

İsrail'de provokatif söylem ve eylemleriyle bilinen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, yine skandal bir olaya imza attı.

Bakan’ın eşi Ayala Itamar Ben-Gvir, eşinin 50. yaş doğum günü için üzerinde 'urgan' olan bir pasta tasarladı.

İDAM YASASINA GÖNDERME

Pasta, Ben Gvir'in öncüsü olduğu Filistinli esirler için hazırlanmış idam yasasına atıfta bulunularak tasarlanmış.

YASAYI ŞAMPANYA İLE KUTLAMIŞTI

Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısının İsrail Meclisinde onaylanmasını bir grup milletvekiliyle şampanya içerek kutlamıştı.