İrfan Can Kahveci'den eski teknik direktörlerine çarpıcı sözler

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve sezonun ikinci yarısını Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'da geçiren İrfan Can Kahveci, KAFA Sports YouTube kanalına konuk olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan 30 yaşındaki futbolcu hem Fenerbahçe'de yaşadıklarına hem de A Milli Takım ile katılacağı Dünya Kupası'na dair konuştu.

"BANA DÖNMEYECEĞİMİ BİLDİRDİLER"

İrfan Can, şunları dedi:

“Kadro dışıydım. Çok görüşmelerim oldu kulüplerle ve Fenerbahçe'yle. 3-4 kere başkanla görüştüm. Bana dönmeyeceğimi bildirdiler. Dünya Kupası hayalim var oynamam lazım dedim. Sen bak takım dediler. Ben de ondan sonra bakmaya başladım.”

"DÜNYA KUPASI ÇOK ÖNEMLİ"

Dünya Kupası'nın önemine vurgu yapan İrfan Can, şöyle konuştu:

“Dünya Kupası kadrosunda olmak benim için çok önemli. Bir sene boyunca bunun için çalıştım. Bunlar bizim çocukluk hayallerimiz. Orada olmak benim için onur verici. İnşallah bizim için güzel bir turnuva olur.”

ARDA GÜLER, KENAN YILDIZ

Milli takımdaki arkadaşları hakkında konuşan başarılı futbolcu, şunları dedi:

“Arda Güler'in milli takımdaki etkisi çok büyük. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu... Milli takımdaki her oyuncu çok kaliteli. Şu an milli takımda yakaladığımız ortam, oyuncularımızın kalitesi... Hepsi inanılmaz seviyede. Çok büyük işler başarabileceğimize inanıyorum.”

"MOURINHO HAYAL KIRIKLIĞI"

Jose Mourinho ile ilgili konuşan İrfan Can, şu ifadeleri kullandı:

“Jose Mourinho benim için bir hayal kırıklığı oldu. Kendisiyle hiçbir problemim olmadı ama istediğim gibi bir sezon geçiremedim. Milli takıma gidiyordum, çok iyi bir performans gösteriyordum. Ama döndüğümde oynamıyordum. İyi oynarken oyundan çıkarıyordu beni.”

"DÜRÜST DEĞİLDİ"

Eski teknik direktörü Vitor Pereira ile ilgili olarak İrfan Can, şu sözleri sarf etti:

“Vitor Pereira'nın antrenmanları çok iyiydi. İyi hocaydı. Ama ikili ilişki kısmında bence sıkıntılıydı. Yani hiç dürüst değildi. Bence hocada olması gereken en önemli şey futbolcu açısından, dürüst olması. Dürüst bir insan değildi.”

İSMAİL KARTAL

İsmail Kartal hakkında da konuşan İrfan Can, şunları dedi:

“İsmail Hoca ikili ilişkileri iyi olan takımı iyi idare edebilen biri. Herkesle birebir görüşmeler yapıyordu, motive ediyordu. İnanılmaz bir ortam vardı. Her şeyi birlikte yapıyorduk. Maçta kavga bile çıksa birlikte kavga ediyorduk.”

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe ile 12 maça çıkan İrfan, ikinci yarıda ise Kasımpaşa forması terletti.

Toplam 28 mücadelede boy gösteren orta saha 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.