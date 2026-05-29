İrlandalı taraftarlar, Filistin için kayıtsız kalmadı
İrlandalı taraftarlar, Katar ile oynanan hazırlık maçında Filistin bayrakları ile 'Oyunu durdurun' yazılı pankartlar açtı ve sahaya tenis topları fırlattı.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde milli mesai resmen başladı.
Turnuvada yer almayan Heimir Hallgrimson yönetimindeki İrlanda ile Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Kanada, İsviçre ve Bosna Hersek'le karşılaşacak Julian Lopetegui'nin çalıştırdığı Katar, hazırlık maçında kozlarını paylaştı.
İRLANDA GALİP GELDİ
İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.
İrlanda'ya galibiyeti getiren golü 5. dakikada Nathan Micheal Collins kaydetti.
FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇILDI, TENİS TOPLARI ATILDI
Mücadelenin 11. dakikasında ise hazırlık maçının önüne geçen bir olay gerçekleşti.
Tribünleri dolduran İrlandalı futbolseverler, İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırıma sessiz kalmadı.
İrlandalılar, Filistin bayrakları ile 'Oyunu durdurun' yazılı pankartlar açtı ve sahaya tenis topları fırlattı.