İşe giden kadın bebeğini arabada unuttu: Geri döndüğünde acı gerçekle karşılaştı

Stuttgart yakınlarındaki Schondorf’ta meydana gelen olayda, 44 yaşındaki anne bebeğini kreşe bırakmayı unuttu.

Dalgınlıkla iş yerine giden ve bebeği araçta bırakan anne, durumu ancak saatler sonra işten döndüğünde fark edebildi.

Olay yerinde müdahale yetersiz kaldı

Anne, durumu fark eder etmez hemen yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğe acil müdahalede bulunsa da, bebek kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatan yetkililer otopsi işlemlerini beklerken, uzmanlar bu trajedinin arkasında "unutulmuş bebek sendromu" olabileceğine dikkat çekiyor.

Güney Florida Üniversitesi’nden Profesör David M. Diamond, bu sendromun beynin "alışkanlık hafıza sistemi" ile "ileriye dönük hafıza sistemi" arasındaki çatışmadan kaynaklandığını açıklıyor.

Profesör Diamond’a göre uyku yoksunluğu, stres veya günlük rutindeki değişiklikler, ebeveynleri otomatik pilot moduna sokabiliyor.

Bu durumda ebeveynler, çocuklarını kreşe bırakmak yerine her zamanki iş rotalarını izleyerek, çocuğun araçta olduğu gerçeğini unutabiliyorlar.

Aşırı sıcaklar riski katlıyor

Olayın yaşandığı bölgede aşırı sıcak hava uyarısı bulunduğu ve hava sıcaklığının oldukça yüksek olduğu bildirildi.

Alman Otomobil Kulübü (ADAC) verilerine göre, 30 derece dış sıcaklıkta bir aracın iç ısısı sadece bir saat içinde 56 dereceye kadar yükselebiliyor.

Avrupa genelinde 2026’nın ilk büyük sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, yetkililer bu tür ihmal vakalarına karşı aileleri bir kez daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.