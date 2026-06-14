İskoçya, Haiti'yi tek golle geçti
İskoçya, FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Haiti'yi 1-0 mağlup etti.
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FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında İskoçya ile Haiti karşı karşıya geldi.
ABD'nin Foxborough şehrindeki mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran İskoçya'nın golünü 29. dakikada John McGinn attı.
36 YIL SONRA TARİHİ ZAFER
Son Dünya Kupası galibiyetini 1990'da İsveç'e karşı alan İskoçya, 36 yıl sonra tekrar bu sevinci yaşadı.
Bu sonuçla turnuvaya 3 puanla başlayan İskoçya, gruptaki bir sonraki maçında Fas ile oynayacak.
Puanla tanışamayan Haiti ise Brezilya ile karşılaşacak.
Brezilya ilk maçında Fas'a takıldı
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi