İsmail Bekayi: İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca

ABD ve İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi.

İki ülke birbirine yönelik saldırılarına devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı hakkında açıklamalar yaparak iki ülkeyi de eleştirmişti.

Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı'nda çatışmaların tamamen son bulmasını istemiş, İran'a yönelik asılsız ifadeler kullanmıştı.

"İRAN'I, SUÇLAMAK SORUMSUZCA VE HAKSIZDIR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Guterres’in açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından Antonio Guterres’in açıklamalarını alıntılayarak, “İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca ve haksızdır. Bu durum bir askeri çatışma değil, ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta başlattığı askeri saldırganlığın devamıdır.” ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRILIK TEŞKİL ETMİYOR"

Ülkesinin hiçbir yere saldırı düzenlemediğini öne süren Bekayi, “İran’ın Basra Körfezi kıyısındaki ABD üslerine yönelik saldırıları meşru müdafaa kapsamında ve uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmiyor.” açıklamasında bulundu.