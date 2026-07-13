Osmaniye'de 10 yaşındaki Abdullah'tan örnek davranış

Osmaniye'de yaşayan 10 yaşındaki Abdullah Eman, yaşıtlarından farklı olarak boş zamanlarını telefon ya da oyun başında geçirmek yerine toplum yararına çalışmalar yaparak değerlendiriyor. Gönüllü olarak yürüttüğü temizlik faaliyetleriyle dikkat çeken Abdullah, kendi imkanlarıyla temin ettiği malzemelerle şehit mezarlıklarını, cami ve hayrat çeşmelerini temizleyerek örnek bir sosyal sorumluluk bilinci sergiliyor.

OYUNCAKLARINI VE KURABİYELERİ SATIP TEMİZLİK MALZEMESİ ALDI

Uzun süredir annesiyle birlikte yardım faaliyetlerinde yer alan Abdullah Eman, zamanla çevre temizliğini de kendisine görev edindi. Babasının maddi desteğine yük olmak istemediğini belirten küçük çocuk, annesinin hazırladığı kurabiyeleri ve kendi oyuncaklarını satarak elde ettiği gelirle temizlik malzemeleri satın aldı.

Bu malzemelerle şehir merkezindeki cami çeşmelerini, hayrat çeşmelerini ve şehit mezarlıklarını gönüllü olarak temizleyen Abdullah, yaptığı çalışmalardan hiçbir maddi karşılık beklemediğini ifade etti.

"TELEFON BAĞIMLISI OLMAKTAN KORKTUM"

Yaptığı çalışmaların çıkış noktasını anlatan Abdullah Eman, teknolojiyi bilinçsiz kullanmak istemediğini belirterek, telefon ve oyun bağımlılığına karşı kendisine farklı bir uğraş alanı oluşturduğunu söyledi:

"Kahramanmaraş'taki olaylardan sonra kendi kendime evde sürekli telefonla vakit geçirmek istemediğimi düşündüm. İnsanlara faydalı işler yapmaya karar verdim. Önce cami çeşmelerini temizlemeye başladım, ardından yaptıklarımı sosyal medyada paylaşarak çevre konusunda farkındalık oluşturmak istedim."

ŞEHİT AİLELERİ İÇİN ANLAMLI ÇALIŞMA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde şehit mezarlıklarını temizlediğini anlatan Abdullah, bunun en önemli nedeninin şehit yakınlarının mezarlıkları temiz görünce mutlu olmalarını istemesi olduğunu söyledi.

Videolarında sürekli beyaz kıyafet giymeyi tercih ettiğini ifade eden Abdullah, bunun da kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Beyaz benim için aydınlığı, umudu ve iyiliği temsil ediyor." diye konuştu.

"OSMANİYE'DE 'UMUT VEREN ÇOCUK' OLARAK TANINMAK İSTİYORUM"

Yaptığı çalışmalarla insanlara ilham olmak istediğini dile getiren Abdullah Eman, en büyük arzusunun çevreye duyarlı bireylerin sayısının artması olduğunu söyledi:

"Osmaniye'de 'umut veren çocuk' olarak tanınmak istiyorum. İnsanların çevresine sahip çıkmasını, çöplerini yere atmamasını ve camilerle hayrat çeşmelerini temiz tutmasını istiyorum."

ÇEVRE DUYARLILIĞINI SOSYAL MEDYAYA DA TAŞIDI

Sosyal medyada çevre temizliği içerikleri üreten isimlerden ilham aldığını belirten Abdullah, çektiği videolarla daha fazla kişiye ulaşmayı ve çevre bilincini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Paylaşımlarının ardından birçok kişiden destek ve teşekkür mesajı aldığını ifade eden Abdullah, küçük yaşta olmasına rağmen toplum yararına çalışmalar yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

ŞEHİT YAKININDAN DUYGULANDIRAN TEŞEKKÜR

Abdullah'ın gönüllü çalışmalarından etkilenen Hüseyin Yıldız ise, küçük çocuğun sosyal medya paylaşımlarını izledikten sonra kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı.

Yaklaşık 20 gündür ayağının kırık olması nedeniyle şehit olan amcası adına yaptırılan hayrat çeşmesini temizleyemediğini belirttiğini söyleyen Yıldız, Abdullah'ın hiçbir talep olmamasına rağmen ertesi gün gelip çeşmeyi temizlediğini ifade etti.

Abdullah'ın sergilediği davranışın büyük bir vicdan ve gönüllülük örneği olduğunu dile getiren Yıldız, "Daha 10 yaşında olmasına rağmen birçok yetişkine örnek olacak davranışlar sergiliyor. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesini yürekten kutluyorum." dedi.