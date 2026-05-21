İsmail Saymaz: CHP'de 'Kılıçdaroğluculuk' bir suçlamaya dönüştü

CHP'de sular durulmuyor.

2023 seçimlerinde vekillik kavgaları ile çalkalanan parti seçimi kaybedince kurultay çekişmesiyle gerildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin şaibeli kurultay süreci ile saf dışı bırakılmasıyla kavga daha da büyüdü.

CHP'li belediyelerin yolsuzlukları bir bir ortaya çıkarken şaibeli kurultay davası ve 'mutlak butlan' beklentileriyle kazan kaynadıkça kaynadı.

Son dönemde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi, kendi yönetimlerine karşı muhalif bir tutum sergileyen her partiliyi ya 'Kılıçdaroğlucu' ya da 'mutlak butlancı' olarak yaftalıyor, partiden ihraç yolunu seçiyor.

Bu suçlamaları artık alışkanlık haline getiren CHP yönetimi hakkında Halk TV ekranlarında yayınlanan Para Siyaset programında değerlendirmelerde bulunan İsmail Saymaz, sert eleştirilerde bulundu.

"CHP'DE KILIÇDAROĞLUCULUK BİR SUÇLAMAYA DÖNÜŞTÜ"

'Kılıçdaroğluculuk'un CHP'de bir suçlamaya dönüştüğüne dikkat çeken Saymaz şunları söyledi:

"Şimdi partide kim mesela çok namuslu, çalışkan, iyi CHP'li muhalifler var, Kılıçdaroğlu'na yakın ya da uzak. Fakat bunlar partide herhangi bir gelişme gösteremiyorlar. Niye? Çünkü Kılıçdaroğlu gölgesi düşüyor. Hemen 'sen butlancısın' diyorlar. Ya adam o değil aslında, Özgür Özel yönetimini beğenmiyor, hakkı bu adamın.

İtiraz edebilir ama ne oluyor? 'Sen Kılıçdaroğlu'cusun'. Kılıçdaroğluculuk bir suçlamaya dönüşmüş yani CHP içinde.

'Sen Kılıçdaroğlu'cusun' diyorlar, 'sen butlancısın' diyorlar, 'sen işte iktidarla iş birliği yapıyorsun' diyorlar, haksız ithamlar. Halbuki Kılıçdaroğlu, hani Kılıçdaroğlu iyi bir insan, düzgün bir insan, namuslu bir insan. Ayrıca saygı duyduğum bir insan ama bir siyasi akım olarak Kılıçdaroğluculuk, CHP'de adeta çoğunluğun bir suçlaması olarak kullanılıyor.

"PARTİ İÇİ MUHALEFET SESİNİ YÜKSELTEMİYOR"

Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu etiketi, Kılıçdaroğlu gölgesinin düştüğü muhalefet CHP'de de büyüyemiyor da. Kılıçdaroğlu gölgesinde muhalif dinamik filizlenemiyor. Bu nedenle parti içi muhalefet sesini de yükseltemiyor. Hayır kilitleniyor eleştiriler.

Mesela çok haklı itirazları var. Özgür Özel yönetimine dair haklı itirazlar var, haklı eleştiriler var. Ama dillendirildiklerinde parti kamuoyu içerisinde hemen butlancı ve Kılıçdaroğluculukla itham ediliyorlar. O yüzden parti içi muhalefet gelişemiyor."

