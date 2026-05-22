İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa karışanların tamamını disipline sevk eder

CHP'nin uzun süredir gündeminde olan "mutlak butlan" kararı dün çıktı.

Bu karar sonrası iç karışıklıkları süren CHP'de gerginlik daha da arttı.

Kasım 2023'te gerçekleşen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 'şaibeli' olduğu iddiaları üzerine açılan davada, dün karar çıktı.

Bu kararla Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetiminin göreve iadesine hükmedildi.

Yaşanan olayları Halk TV yayınında değerlendiren İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devraldıktan sonra neler yapabileceğinden bahsetti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖREVİ DEVRALINCA NE YAPACAK

İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçtiğinde, adı yolsuzluğa karışan isimler için harekete geçeceğini söyledi.

Bazı isimleri partiden uzaklaştıracağını da söyleyen Saymaz, şöyle devam etti;

"İLK ETAPTA UZLAŞMA YOLU ARAYACAK"

"Şimdi, Sayın Kılıçdaroğlu ne yapar bana sorarsanız; Sayın Kılıçdaroğlu, ilk etapta uzlaşma yolları arayacaktır.

Yani kendi yönetiminin, kendi liderliğinin etrafında ve altında CHP'yi bir birlik iddiasıyla bir araya toplamaya çalışacaktır.

"İNANMASA BİLE YAPACAKTIR"

Bu yönde çağrılarda bulunacaktır. Yani sonu buna inanmasa bile bunu yapacaktır. İnanmayacak ama yapmaya çalışacaktır. Çünkü şu an Sayın Kılıçdaroğlu büyük bir bariyerle karşı karşıya.

"YOLSUZLUĞA ADI KARIŞAN İSİMLERİN TAMAMINI DİSİPLİNE SEVK EDER"

Kılıçdaroğlu'nun işi zor. Kılıçdaroğlu ne yapar? Bana sorarsanız önce bir çağrıda bulunur, işte uzlaşma yolları arar. Olmaz, sonra genel merkeze elbet bir gün gelir ama 'Bulunduğum yer genel merkez' diyebilir. Ve göreve çağırır. Ve kanaatim o ki, bugüne kadar onun hakkında, onun tarafından, onun hakkında, onun adına ne söylenmişse onların bir kısmı yapılır.

Mesela yolsuzluğa adının karıştığı ya da bu iddiayla yargılanan belediye başkanlarından biri-ikisi hariç, mesela Zeydan Karalar hariç, tamamına yakını disipline sevk edilebilir. Buna Ekrem İmamoğlu da dahil. O kanaatteyim.

"BAZI İHRAÇLAR GELEBİLİR"

Ekrem İmamoğlu için çok özel bir durum. Yani eğer ki Sayın Kılıçdaroğlu otorite kuramaz da ihtiyaç duyarsa belki bu karara varmaz ama yakın ekibinin tamamının kanaati o. Bana sorarsan bu ana kadar izlediği çizgi de o.

Daha önceki gün yayınladığı videoda ne dedi? 'Haram olmaz' dedi bilmem neyin altında, değil mi? Mahkemeden bir gün önce. Bunun zorunlu sonucu nedir?

"BAZI İSİMLERİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILABİLİR"

Kendisinin temasının olduğu, yakın bulduğu Zeydan Karalar ve birkaç belediye başkanı dışındaki belediye başkanlarının tamamına, biraz da yaş grubu bakmadan disiplin sevki gelebilir.

Ekrem İmamoğlu için yapar onu şey. İkincisi, bak parlamento grubundan bazı milletvekilleri ihraç edilebilir.

Özellikle bu soruşturmalarda adı geçen Veli Ağbaba, disiplin başkanı, CHP disiplin... Ne deniyor ona? Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, mali işlere bakan Özgür Karabat, Burhanettin Bulut başta olmak üzere, özellikle bu isimler başta olmak üzere İmamoğlu davasında hakkında iddialar bulunan milletvekillerinin de disiplin işlemi yapılabilir.

Hatta bunlarla ilgili ileride belki dokunulmazlığın kaldırılması gündeme gelebilir. Bu isimler arasına yani başka CHP'li yöneticiler de dahil edilebilir.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERENLER VAR"

Bu sadece CHP bariyeri değil. Bakın CHP’de benim gördüğüm kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu’na açıktan destek veren sadece bizim Erzurum Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, bir o vermiş.

Onun dışında bir de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın destek verdiğini iddia ediyorlar. Kim söylüyor bunu? İzmir'de gazeteci arkadaşımız Ümit, dün tesadüfen bu kararın açıklandığı sırada Sayın Kılıçdaroğlu’nun odasındaymış."

