CHP Konya İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık İzmir’i geride bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi uzun süredir rüşvet, yolsuzluk, taciz ve mutlak butlan davalarıydı.

Rüşvet ve yolsuzluk sarmalı içerisinde olan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönme ihtimali, dün netleşti.

Sık sık "arınalım" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, CHP'ye geri dönüyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Bu kararın ardından da Özgür Özel, partililere "toplanın" çağrısı yaptı.

İZMİR'DE UMDUĞUNU BULAMADI

CHP İzmir İl Başkanlığı önünde kalabalığın az olmasına tepki gösteren partililer, İl Başkanı Çağatay Güç ile tartıştı.

Özgür Özel: Herkesi meydanlara davet ediyorum

"HANİ BURADA KİMSE YOK"

"Halkı buraya çağırdınız, geleceksiniz. Hani burada kimse yok." diyen partililer, uzun süre Güç ile tartıştı.

KONYA GERİDE BIRAKTI

Konya’da CHP İl Başkanlığı önünde toplanan CHP’liler, Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı ve bazı sloganlar attı.

Dikkat çeken detaylardan birisi ise Konya'daki kalabalığın, İzmir'den fazla olmasıydı.

