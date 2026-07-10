İspanya'da orman yangını felaketi: 12 kişi yaşamını yitirdi

İspanya, yaz mevsiminin en yıkıcı orman yangınlarından biriyle sarsıldı. Endülüs Özerk Bölgesi'ne bağlı Almeria vilayetinin Bedar çevresinde başlayan yangın, yüksek sıcaklık, kuru bitki örtüsü ve elverişsiz hava koşullarının etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, çok sayıda can kaybına ve yaralanmaya neden olurken, bölge halkı güvenli alanlara tahliye edildi.

CAN KAYBI 12'YE YÜKSELDİ

Bölgesel yönetimin ilk açıklamasında altı olarak duyurulan can kaybı, yangın alanında yapılan incelemeler sonucunda altı kişinin daha yaşamını yitirdiğinin belirlenmesiyle 12'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerden bazılarının, alevlerden kaçmaya çalışırken araçlarının içinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında en az altı kişinin yaralandığı bildirildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan bir kadın ile yoğun dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alınırken, diğer yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

YÜZLERCE PERSONEL ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması söndürme çalışmalarını güçleştirirken, yaklaşık 150 itfaiyeci ve çok sayıda acil durum ekibi yangına müdahale etti. Beş itfaiye aracıyla sürdürülen çalışmalara, büyük afetlerde görev yapan İspanya Askeri Acil Durum Birimi'nin de destek vereceği açıklandı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk değerlendirmelere göre yangının, devrilen bir elektrik hattının kuru bitki örtüsünü tutuşturması sonucu başlamış olabileceği öne sürüldü.

Görgü tanıkları, kıvılcımların kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradığını ifade etti. Ancak yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağını vurguladı.

TAHLİYELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bazı kara yolları güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Risk altındaki mahallelerde yaşayan yaklaşık 50 kişi evlerinden tahliye edilerek geçici olarak bir kültür merkezine yerleştirildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşların yetkililerin uyarılarına uyması istendi.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR TRAJEDİ"

Endülüs Özerk Yönetimi'nin acil durumlardan sorumlu yetkilisi Antonio Sanz, yaşanan felaketi "benzeri görülmemiş bir trajedi" sözleriyle değerlendirdi.

Sanz, "Acımız çok büyük." ifadelerini kullanarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Endülüs Özerk Yönetimi Başkanı Juanma Moreno da yangının bölge için ağır bir yıkım olduğunu belirterek, "Yüreğimiz ağır, acımız çok büyük." açıklamasında bulundu.

BAŞBAKAN SANCHEZ'DEN TAZİYE MESAJI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yangının yol açtığı can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Sanchez, yaşanan felaketin ardından devletin tüm imkanlarının bölgeye yönlendirildiğini belirterek, söndürme ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Başbakan Sanchez, mayıs ayında yaptığı açıklamada ülkenin bu yaz sezonunda orman yangınlarına karşı tarihinin en kapsamlı müdahale kapasitesini devreye sokacağını duyurmuştu.

AŞIRI SICAKLAR YANGIN RİSKİNİ ARTIRIYOR

Felaket, İspanya'nın etkisini sürdüren sıcak hava dalgasıyla mücadele ettiği günlerde meydana geldi.

Özellikle Endülüs'ün birçok noktasında hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşması nedeniyle ikinci en yüksek uyarı seviyesi olan turuncu alarm uygulanıyor.

Uzmanlar, uzun süren kuraklık, düşük nem oranı ve aşırı sıcaklıkların orman yangınlarının hem çıkış riskini hem de yayılma hızını önemli ölçüde artırdığına dikkat çekiyor.

İSPANYA SON YILLARIN EN ZOR DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR

İspanya, iklim koşullarındaki değişim nedeniyle son yıllarda daha sık ve daha büyük çaplı orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülke, 2025 yılında ölçüm tarihinin en sıcak üçüncü yılını yaşarken, İspanya Meteoroloji Ajansı verilerine göre yıl boyunca 25 ayrı sıcaklık rekoru kırıldı.

Temmuz ayının ilk günlerinde de Akdeniz kıyısındaki Costa Brava yakınlarında çıkan büyük yangın nedeniyle yüzlerce itfaiyeci günlerce alevlerle mücadele etmiş, şiddetli rüzgar nedeniyle aralarında turistik Platja d'Aro'nun da bulunduğu 10 belediyede yaşayan binlerce kişiye evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yapılmıştı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre ise geçen yıl İspanya'da yaklaşık 400 bin hektarlık alan orman yangınlarında kül olurken, bu rakam ülke tarihinde kaydedilen en yüksek yıllık yanmış alan olarak kayıtlara geçmişti.