Motorine 3,10 TL zam geldi: 70 lira sınırını aştı

Akaryakıt fiyatlarında, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketleri ve rafineri maliyetlerindeki değişimlerle hareketlilik devam ediyor.

Temmuz başında motorin fiyatları, peş peşe gelen zamlarla dikkat çekti.

KÜRESEL VE JEOPOLİTİK GELİMEŞELER FİYATLARI DALGALANDIRDI

7 Temmuz itibarıyla motorine yaklaşık 1,31-1,33 TL zam yansırken, 8 Temmuz'da da 76 kuruşluk ek bir artış uygulandı.

Bu iki günlük toplam zam yaklaşık 2 TL'yi aşmıştı.

Zamların nedeni, küresel jeopolitik gerilimler ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi oldu.

EŞEL MOBİL KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

Fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla 4 Mart'ta devreye alınan eşel mobil sistemi, akaryakıt zamlarının önemli bir kısmını Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimiyle karşılayarak pompa fiyatlarına yansımasını azaltıyordu.

Sistem, artışların yaklaşık yüzde 75'ini vergiden feragat ederek tüketiciye sınırlı yansıtıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sistemi kademeli olarak sonlandırılma sürecine girdi, ancak hala devam ediyor.

3,10 LİRALIK BİR ZAM GELDİ

Bu gelişmelerin ardından bugünden itibaren motorin litre fiyatına 3,10 TL yeni bir zam geldi.

Motorin fiyatlarındaki son zam sonrası büyükşehirlerdeki pompa fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: 69,88 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 69,73 TL

Ankara: 70,99 TL

İzmir: 71,26 TL

Bu zamla birlikte motorin fiyatları birçok ilde 70 TL sınırını aşmış oldu.