Yalnızca Ordu'da yetişiyor: Akkuş zambağını koparmanın cezası 699 bin lira

Ordu'nun zengin biyolojik çeşitliliği içerisinde özel bir yere sahip olan Akkuş zambağı, yaz aylarında açan gösterişli çiçekleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Ancak yalnızca Akkuş ilçesinin belirli bölgelerinde yetişen bu endemik tür, neslinin korunması amacıyla yasal güvence altında bulunuyor.

Yetkililer, çiçeğin koparılması ya da doğal yaşam alanına zarar verilmesi halinde yüksek tutarlı idari yaptırımlar uygulanacağını hatırlatarak vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyor.

SADECE AKKUŞ'TA DOĞAL OLARAK YETİŞİYOR

Türkiye'nin önemli bitki çeşitliliğine sahip illerinden biri olan Ordu'da, yaklaşık 700 kayıtlı bitki türü bulunuyor. Bunların yaklaşık 130'unu ise yalnızca belirli bölgelerde yetişen endemik bitkiler oluşturuyor.

Bu türler arasında öne çıkan Akkuş zambağı, özellikle Akkuş ilçesinin yüksek rakımlı dağlık alanlarında haziran ve temmuz aylarında çiçek açıyor. Yaklaşık 20 günlük ömrü bulunan bitki, görkemli görünümü ve hoş kokusuyla dikkat çekiyor.

BİLİM DÜNYASINA "LILIUM AKKUSIANUM" OLARAK KAZANDIRILDI

İlk kez 1993 yılında tespit edilen Akkuş zambağı üzerinde yaklaşık beş yıl süren bilimsel araştırmalar yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda bitki, bilim dünyasına "Lilium akkusianum" adıyla tanıtıldı. Yaklaşık 1,5 metreye kadar uzayabilen boyuyla dikkat çeken tür, yalnızca bulunduğu coğrafyada doğal olarak yetişmesi nedeniyle büyük önem taşıyor.

KOPARANLARA 699 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Koruma altındaki endemik türün doğal yaşam alanından koparılması veya zarar görmesine neden olunması halinde 699 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Yetkililer, bu yaptırımın amacının yalnızca cezalandırmak değil, nesli sınırlı olan türün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak olduğunu belirtiyor.

ARGAN YAYLASI DOĞA TUTKUNLARINI BEKLİYOR

Akkuş zambağının en yoğun görüldüğü alanlardan biri olan Argan Yaylası, yaz aylarında doğa fotoğrafçıları ve bitki gözlemcilerinin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Yetkililer, ziyaretçilerin endemik bitkiye zarar vermeden bölgenin doğal güzelliklerini keşfedebileceğini belirterek, doğanın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunun altını çiziyor.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Uzmanlar, yalnızca belirli bir coğrafyada yetişen endemik bitkilerin ekosistem açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

İklim değişikliği, bilinçsiz insan faaliyetleri ve doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle bu türlerin korunmasının her geçen gün daha kritik hale geldiğini belirten uzmanlar, Akkuş zambağının da Ordu'nun biyolojik mirasının en değerli örneklerinden biri olduğunu vurguluyor.