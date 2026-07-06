İspanya'da orman yangınları alarmı: 500 kişi tahliye edildi

İspanya, yaz mevsiminin ikinci sıcak hava dalgasının etkisiyle art arda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde günlerdir devam eden yangınlar, bu kez Valensiya Özerk Bölgesi'nde ciddi bir tehdit oluşturdu.

Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, yangınların kontrol altına alınması için geniş çaplı müdahale yürütülüyor.

VALENSİYA'DA ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Yangınlar, Valensiya Özerk Bölgesi'ne bağlı Castellon kentinin Soneja ve Azuebar ilçelerinde etkisini gösterdi.

Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine yaklaşık 500 kişinin tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilen vatandaşların güvenli bölgelere yerleştirildiği bildirildi.

KARADAN VE HAVADAN YOĞUN MÜDAHALE

Valensiya özerk yönetimi, yangınlara müdahale için yaklaşık 200 personel ile 15 hava aracının görev yaptığını duyurdu.

Ekipler, alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek amacıyla gün boyunca karadan ve havadan söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ASKERİ BİRLİKLER DE DEVREYE GİRDİ

İspanya Askeri Acil Müdahale Birimi (UME) de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yapılan açıklamada, Castellon çevresindeki yangın bölgelerinde 50 asker ve 17 aracın aktif olarak görev yaptığı belirtilirken, koordineli müdahalenin devam ettiği kaydedildi.

ÜLKENİN FARKLI BÖLGELERİNDE DE YANGINLAR SÜRÜYOR

Valensiya'daki büyük yangınlardan önce Katalonya, Aragon, Asturias, Endülüs ve Galiçya bölgelerinde de küçük ve orta ölçekli çok sayıda orman yangını meydana gelmişti.

Yetkililer, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem nedeniyle ülkenin birçok noktasında yangın riskinin kritik seviyelerde olduğunu belirtiyor.

DOĞAL PARKLARA GİRİŞLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

İspanya Sivil Koruma Kurumu, yangın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle Katalonya bölgesindeki Girona ve Lleida kentlerinde bulunan bazı doğal parkların geçici olarak ziyaretçilere kapatıldığını açıkladı.

Kararın, yeni yangınların önlenmesi ve olası tahliye çalışmalarının güvenli şekilde yürütülebilmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

SICAK HAVA DALGASI 10 TEMMUZ'A KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji yetkilileri, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 42 derecenin üzerine çıktığını bildirirken, ikinci sıcak hava dalgasının 10 Temmuz'a kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini duyurdu.

Uzmanlar, yüksek sıcaklık, kuraklık ve kuvvetli rüzgarın orman yangını riskini artırdığına dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları konusunda uyardı.