Isparta'da kavgada bıçaklanan kardeşlerden biri öldü

Isparta'nın Atabey ilçesi Atabey Göleti mevkisinde G.A. (22) ile husumetli olduğu belirtilen Yaşar Y. ve kardeşi Halil Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.A., iki kardeşi bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halil Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Yaşar Y. ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli G.A., suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.