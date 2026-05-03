İsrail basını Beylikova projesini yazdı: Türkiye, küresel güç olma yolunda

Türkiye’nin yeni stratejik gücü nadir elementler...

Türkiye, teknolojiden savunma sanayiine kadar birçok kritik alanda kullanılan nadir toprak elementlerinde küresel bir üretici olma yolunda hızla ilerliyor.

Eskişehir Beylikova’da 694 milyon tonluk kaynak tespit edilmesi, Türkiye’yi Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci sahasına taşıdı.

İSRAİL TÜRKİYE'NİN NADİR ELEMENT POTANSİYALİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İsrail basını, Türkiye’nin savunma sanayiindeki gelişiminin yanı sıra enerji sektöründe attığı adımları da yakından takip ediyor.

Maariv gazetesi, "Türkiye nadir minerallerde küresel güç olma yolunda büyük adım attı" ifadeleriyle çarpıcı bir haber kaleme aldı.

TEL AVİV’DE BEYLİKOVA ENDİŞESİ

Haber, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın duyurduğu, Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki projeyi konu aldı.

Türkiye’nin 600 milyon dolarlık yatırımı Tel Aviv’de endişeye yol açtı.

Söz konusu yatırımın, projenin pilot aşamadan çıkarılarak tam ölçekli sanayi üretimine geçirilmesini hedeflediği belirtildi.

Türkiye’nin, bu hamleyle dünyadaki en büyük beş üretici arasına girmeyi amaçladığı vurgulandı.

'ÇİN’E MEYDAN OKUYACAK GÜÇ MERKEZİ'

İsrail basınına göre söz konusu hamleyle Türkiye, bu anlamanda Çin'e meydan okuyacak bir güç merkezi olacak.

Yetkililere göre Beylikova sahası, yaklaşık 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervine sahip ve bu özelliğiyle dünyanın en büyük ikinci yatağı konumunda bulunuyor. Birinci sırada ise Çin’deki Bayan Obo sahası yer alıyor.

Nadir toprak elementlerinin, rüzgar türbinleri, elektrikli araç motorları, bataryalar, ileri elektronik sistemler ve savunma teknolojileri gibi birçok stratejik sektörde kritik rol oynadığı belirtildi.

'ESKİŞEHİR ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GELECEK'

Bayraktar, Türkiye’nin artık sadece ham madde ihraç eden bir ülke olmak istemediğini vurgulayarak, "Bu kaynakları işleyerek ara ürünlere ve nihai ürünlere dönüştürmek zorundayız." dedi.

Proje kapsamında kurulacak tesislerde ilk aşamada yedi farklı nadir elementin işlenmesi planlanıyor.

Habere göre yatırımın tamamlanmasıyla yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Bu durumun, Eskişehir’i önemli bir madencilik ve sanayi merkezi haline getireceği ifade edildi.

'ANKARA, REZERVİ STRATEJİK BİR KOZ OLARAK KULLANABİLİR'

İsrail basınına göre Türkiye’nin bu adımı, küresel tedarik zincirlerinde önemli değişimlere yol açabilecek bir gelişme olarak değerlendirildi.

Batılı ülkelerin Çin’e olan bağımlılığı azaltma arayışında olduğu bir dönemde, Ankara’nın bu rezervi jeopolitik ve ekonomik bir koz olarak kullanabileceği yorumları yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs'ta "Beylikova, bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu bir proje. Nadir toprak elementlerinde dünyada ilk 5'e girme hedefimiz var." diye konuştu.

Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisi, ihracatı büyüyen bir ülke. Son 23 yılda, 230 milyar dolardan 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geldik. Bunun ana itici gücü, ana motoru sanayimiz, üretimimiz, ihracatımız. Burada emek ve çaba var. Bu çabanın karşılık bulması, çok önemli ama samimi bir şekilde, istismar unsuru değil, samimiyetle bu çabanın karşılık bulması önemli. Biz 23,5 yıldır olduğu gibi inşallah bundan sonraki süreçte de emekçinin hakkının hiçbir zaman kaybolmaması için büyük bir gayret içinde olacağız."

Eskişehir'in önemini vurgulayan Bayraktar, "Madenin adeta başkenti. Eskişehir çok mümbit toprakları olan bir yer. Maden çeşitliliği açısından çok önemli. Bütün dünya çapında ses getiren bor madenlerinin de ev sahipliğini yapıyor." diye konuştu.

"ESKİŞEHİR ÇOK MÜMBİT TOPRAKLARI OLAN BİR YER"

Kentte hayata geçirilecek 3 önemli projeyi anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Beylikova, bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu bir proje. Nadir toprak elementlerinde dünyada ilk 5'e girme hedefimiz var. Dünyada bugün artık maden savaşları, nadir toprak elementlerine erişimle alakalı büyük bir mücadele var. Ülkemizi bu anlamda o üst lige çıkaracak çok önemli projelerimizden bir tanesi. Onda da pilot tesisi tamamlamış, hizmete açmıştık. Şimdi endüstriyel tesis üretimine bu sene içinde başlıyoruz. Bu 3 tesisimizde yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım olacak ve 1500'e yakın yeni istihdamı Eskişehir'e kazandırmış olacağız. Yeni yatırımlar, hayata geçtiğinde Eskişehir'in sanayisinin lokomotif olacağı bir döneme gireceğiz. Bir diğeri de katma değerli madencilik yapalım. İşi sadece hammaddeden ibaret değil, hammaddeyi ara ürüne ve nihai ürüne çevirecek."