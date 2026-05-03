Mustafa Destici: Sahipsiz köpekler uyutulmalıdır

Başıboş sokak köpeği sorunu sürüyor.

Başıboş sokak köpekleri yüzünden Van'da, 5 yaşındaki Hamza hayatını kaybetti.

Hatay Reyhanlı'da ise iki kız kardeş, köpeklerin saldırısında yaralandı ve ölümden döndü.

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili belediyelerin alması gereken önlemleri almaması, Mustafa Destici'yi de kızdırdı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, X üzerinden bir paylaşım yaptı ve şöyle dedi;

"TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

"Bir çocuğumuzun daha göz göre göre başıboş sokak köpekleri tarafından parçalanarak, hunharca öldürülmesine tahammülümüz kalmamıştır.

"KÖPEK SAHİPLERİ DE SALDIRILARDAN SORUMLU OLMALI"

İlgili kanunun gereğini yapmayarak çocuklarımızın ölümüne davetiye çıkaran, köpek sahipleri ve yöneticiler, bu saldırılar sonucu meydana gelen ölümlerden 1. derecede sorumlu olmalı ve “adam öldürme” suçundan yargılanarak en ağır şekilde ceza almalı ve hapse mahkum edilmelidir.

"UYUTMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK"

Sahipsiz köpekleri toplayıp barınaklara götürmekten ve böyle bir imkan yoksa “uyutmaktan” başka çare yoktur."