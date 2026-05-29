İsrail Gazze'de sivillerin toplandığı alana saldırdı
Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde sivillerin toplandığı alana düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
İsrail, Müslümanların hiçbir kutsalına saygı göstermeden katliamlarını sürdürüyor..
Kurban Bayramı'nın ilk gününden beri Gazze'yi hedef alan katiller ordusundan yeni bir saldırı düzenlendi.
Bayramın üçüncü gününde Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde sivillerin toplandığı alana düzenlediği saldırıda Filistinli Ahmed Hils yaşamını yitirdi.
İsrail saldırılarında çoğu aile ferdini kaybeden Ahmed, kentteki Saraya Sahra Hastanesi'nde yürütülen cenaze işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
HÜZÜNLÜ VEDA
Yakınını kaybeden Filistinliler vedalaşırken üzüntü yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)