İsrail'de güvenlik kabinesi son 24 saatte ikinci kez toplandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son 24 saatte ikinci kez güvenlik kabinesini topladı.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun yanı sıra bazı üst düzey bakanların katıldığı toplantının ana gündem maddesi İran'a yeni bir saldırı başlatma olasılığı oldu.

Haberde görüşlerine yer verilen, ABD'deki gelişmeleri takip eden kaynak, 'İran'a yeni bir ABD saldırısının olup olmayacağının değil, ne zaman olacağı sorusunun gündemde olduğunu' ve 'planlanan saldırının öncekilerden farklı olacağını, ABD Başkanı Donald Trump'ın şimdiye kadar kaçındığı hedefleri hedef alacağını' ifade etti.

YENİ SAVAŞ OLASILIĞINA HAZIRLIK

İsrailli güvenlik kaynakları ise 'İran'la yeni savaş olasılığına karşı adımların atıldığı ve hazırlıkların yapıldığı' bilgisini verdi.

Netanyahu, önceki gün Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, ardından daraltılmış kabineyle güvenlik istişare toplantısı yapmıştı.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.

İran lideri Hamaney: Savaşın devamı halinde başka cepheler açılacak