İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılacak

İsrail'de parlamento seçimlerinin 27 Ekim'de gerçekleştirileceği açıklandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Meclisi'nin (Knesset) 4 yıllık görev süresini 17 Temmuz'da tamamlamasının ardından ülke seçim sürecine girecek ve seçmenler 27 Ekim'de sandık başına gidecek.

40 YIL SONRA BİR İLK YAŞANIYOR

Yerel kaynaklar, söz konusu seçimlerin yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez yasal takvime uygun şekilde gerçekleştirilecek parlamento seçimi olacağını belirtiyor. Ayrıca mevcut hükümetin de 50 yılı aşkın sürenin ardından görev süresini tamamlayan ilk hükümet olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

NETANYAHU'NUN KADER SEÇİMİ

Başbakan Binyamin Netanyahu, seçim sürecine bölgedeki savaşlara ilişkin politikaları ve hakkında 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davaları nedeniyle artan siyasi baskı altında giriyor. Netanyahu'nun yargılandığı davalarda suçlu bulunması halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

Netanyahu liderliğindeki hükümet, 2022 yılında yapılan genel seçimlerin ardından Aralık 2022'de resmen görevine başlamıştı.