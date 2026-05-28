İsrailli Bakan: Hizbullah'ın her İHA saldırısına karşılık Beyrut'ta 100 bina yıkalım

Müslüman coğrafyalarına yaptığı saldırılarda binlerce sivili katleden İsrail, Kurban Bayramı'nda da saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan'da Hizbullah'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak yaptığı bir insansız hava aracı saldırısı sonucu bir İsrail askeri ölümü üzerine İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, nefret kustu.

"HER İHA İÇİN 100 BİNA YIKALIM"

Smotrich, X hesabından paylaştığı mesajda şunları yazdı:

"Sayın Başbakan, şimdi İsrail askerlerinin zarar görmesini engellemenin tek yolunun, her bir İHA’ya karşılık Beyrut'un Dahiye Mahallesi'ndeki 100 binayı yerle bir etmek olduğunu biliyorsunuz."

İsrail askerlerini hedef alarak ölmelerine veya yaralanmalarına neden olan her bir İHA için ise Beyrut'ta 100 binayı yerle bir etme teklifinde bulunan Smotrich, Netanyahu'dan İsrail ordusuna önerisi doğrultusunda talimat vermesini istedi.

DAHA ÖNCE DE SÖYLEDİ

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 24 Mayıs'ta düzenlenen İsrail güvenlik kabinesi toplantısında, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Kendimizi koruyamıyoruz; her insansız hava aracına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkmak zorundayız." ifadesini kullandığını aktarmıştı.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, daha önceki teklifini, işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı bir konuşmada tekrar dile getirmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek vererek "Hizbullah'ın patlayıcı dron tehdidine yanıt olarak Beyrut'taki binalara saldırı düzenlenmeli." dediği basına yansımıştı.