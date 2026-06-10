İsraillilerin yüzde 61'i Netanyahu'nun seçime katılmasını istemiyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimlerde yeniden adaylığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in güvenliğine öncelik verip vermediği algısı ele alındı.

2009 yılından bu yana neredeyse kesintisiz şekilde iktidarda bulunan ve ülkenin en uzun süre görev yapan Başbakan'ı Netanyahu'nun en geç 27 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan genel seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor.

İSRAİL HALKI NETANYAHU'YU İSTEMİYOR

İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün 31 Mayıs-5 Haziran tarihlerini kapsayan kamuoyu araştırması verilerine göre İsrail vatandaşlarının yüzde 61'i Netanyahu'nun seçimlerde bir kez daha başbakanlık yarışına girmemesi gerektiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 61'i Netanyahu'nun ardından göreve gelecek başbakanlar için 'en fazla iki dönem' seçilme sınırı getirilmesini istedi.

Söz konusu yasal düzenleme talebine İsrail siyasetinin sol, merkez ve sağ kanadındaki İsrailli seçmenlerin büyük çoğunluğunun destek vermesi dikkat çekti.

ABD DESTEĞİNE GÜVEN CİDDİ ÖLÇÜDE AZALDI

Öte yandan İsrail Demokrasi Enstitüsü anketi Netanyahu hükümetinin dış politika ve savunma stratejisinde önemli yer tutan ABD desteğine yönelik halk nezdindeki güvenin de ciddi ölçüde gerilediğini gösterdi.

İsrail vatandaşlarının yüzde 44'ü İsrail'in güvenliğinin Trump'ın temel öncelikleri arasında yer aldığına inanıyor.

Ankete katılan İsrail vatandaşlarının yüzde 54'ü ise Trump'ın İsrail'in güvenliğine 'çok az veya yetersiz' düzeyde öncelik verdiği kanaatinde olduğunu belirtti.

Yahudi kökenli İsrail vatandaşları arasında mayısta yüzde 64 seviyesinde olan söz konusu oran ciddi bir düşüş göstererek yüzde 41'e geriledi.

Söz konusu oranın Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazandığı Kasım 2024'ten bu yana yapılan ölçümler arasındaki en düşük seviye olduğu vurgulandı.

750'den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının hata payı yüzde 3,57 olarak açıklandı.

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