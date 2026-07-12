İştah kapatan tasarım! Bu kruvasan görenleri şaşkına çeviriyor

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Tayland'ın Pattaya kentindeki "Sai Wan Bake House", sıra dışı bir ürünle dünya gündemine oturdu.

Fırının satışa sunduğu "Mor Oi Croissant", görüntüsü nedeniyle sosyal medyada hem büyük ilgi gördü hem de yoğun tartışmalara yol açtı.

"Kıllı" görünüyor

Kruvasanın üzerini kaplayan siyah ince lifler, ilk bakışta gerçek saç kıllarını andırıyor. Üstelik ürünün adı da Tay dilindeki argo bir ifadeden geliyor.

"Mor Oi", kaba bir kullanımla "kasık kılı" anlamına geliyor. Fırın da bu dikkat çekici ismi özellikle koruyarak ürünü menüsüne ekledi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda birçok kullanıcı kruvasanı ilk gördüğünde gerçek saç kullanıldığını zannederken, bazıları ise görüntü nedeniyle ürünü denemeye cesaret edemedi.

Gerçek göründüğü gibi değil

İlk izlenimin aksine kruvasanın üzerindeki siyah lifler saç değil.

Fırın, bu görüntüyü oluşturmak için Fat Choy (Black Moss) adı verilen yenilebilir siyah yosunu çok ince şeritler halinde hazırlıyor.

Hafif tuzlu tada sahip bu yosun, içindeki tatlı krema ile birlikte farklı bir lezzet dengesi oluşturuyor.

Doğum günü şakasıydı

İşletmenin açıklamasına göre ilginç kruvasanın hikâyesi, bir müşterinin arkadaşına şaka yapmak amacıyla hazırlatmak istediği doğum günü pastasına dayanıyor.

Bu fikir ekip tarafından geliştirilerek kruvasana uyarlandı. Ortaya çıkan ürün kısa sürede müşterilerin ilgisini çekti ve kalıcı olarak menüye eklendi.

"Mor Oi Croissant", Tayland'da 65-70 baht (yaklaşık 2 dolar) fiyatla satılıyor.