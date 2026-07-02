İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı: İBB davasına başka mahkeme bakacak
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, HSK Kararnamesi ile kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde mevcut heyetle devam edecek.
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Yargıda yeni kararlar...
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), aldığı yeni kararları duyurdu.
MAHKEME KAPATILDI
HSK Kararnamesi ile İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk davasına bakan 1. Heyeti, 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 1. Heyet olarak atandı.
BAŞKA MAHKEME BAKACAK
Böylece İBB Davası, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde mevcut heyet tarafından görülmeye devam edecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi