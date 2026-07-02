İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı: İBB davasına başka mahkeme bakacak

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Yargıda yeni kararlar...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), aldığı yeni kararları duyurdu.

MAHKEME KAPATILDI

HSK Kararnamesi ile İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk davasına bakan 1. Heyeti, 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 1. Heyet olarak atandı.

BAŞKA MAHKEME BAKACAK

Böylece İBB Davası, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde mevcut heyet tarafından görülmeye devam edecek.