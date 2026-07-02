Tuğba Özerk'ten Deniz Akkaya açıklaması: Uzaklaştırma kararı aldırdı

Yıllar önce katıldığı programda aralarında gerginlik çıkan şarkıcı Tuğba Özerk ile eski manken Deniz Akkaya ikilisi hala kavgalı.

İkilinin arasındaki gerilim, yıllar sonra sosyal medyaya taşındı. Özerk, kendisini hedef alan ağır sözler ve tehdit mesajlarının ardından harekete geçti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Önceki gün karakolluk olan ve gözaltına alınan Akkaya'dan meslektaşı Özerk de şikayetçi oldu. Milliyet'ten Neslihan Keskin'in haberine göre, Akkaya hakkında sosyal medya üzerinden kendisini hedef alan asılsız paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Özerk, bu kez koruma talebinde bulundu.

Özerk'in avukatı, Akkaya’nın hakkında soruşturma açılmasının ardından daha da saldırgan hâle geldiğini iddia ederek, İstanbul Aile Mahkemesi’ne dilekçe sundu.

"İFTİRA VAR"

Ünlü ismin avukatı, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Akkaya sosyal medya üzerinden tehdit, hakaret ve iftiralarda bulunmaya devam etmektedir. Bu da müvekkilin güvenliğine ilişkin haklı endişelerinin doğmasına sebebiyet vermiştir. Müvekkilin güvenliğinin sağlanabilmesi ve kişilik haklarının etkin bir biçimde korunabilmesi adına koruma kararı verilmesini talep ediyoruz.”