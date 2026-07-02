Batı Afrika'da sel felaketi: Fildişi Sahili ve Gana'da 71 ölü

Batı Afrika'da etkili olan yoğun yağışlar, iki komşu ülkede hayatı felç etti.

Fildişi Sahili ve Gana'da meydana gelen seller nedeniyle onlarca kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı.

Ulaşımın aksadığı bölgelerde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken meteoroloji yetkilileri, yağışların devam edeceğini bildirerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

FİLDİŞİ SAHİLİ'NDE CAN KAYBI 59'A YÜKSELDİ

Cumartesi gününden bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Fildişi Sahili'nin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarına yol açtı. Resmi açıklamalara göre sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a ulaştı.

Hükümet Sözcüsü Amadou Coulibaly, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, kayıp ihbarları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

ABİDJAN'DA MAHALLELER SULAR ALTINDA KALDI

Fildişi Sahili Ulusal Uyum, Dayanışma ve Yoksullukla Mücadele Bakanı Myss Belmonde Dogo, can kayıplarının önemli bölümünün ülkenin ekonomik başkenti Abidjan'daki Attécoubé ve Yopougon mahallelerinde meydana geldiğini açıkladı.

Şiddetli yağışların ardından birçok ev ve iş yerinin zarar gördüğü, altyapının da selden olumsuz etkilendiği bildirildi.

GANA'DA BAŞKENT AKRA DA SELDEN ETKİLENDİ

Fildişi Sahili'nin komşusu Gana'da da pazartesi günü etkili olan yoğun yağışlar, başkent Akra başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerinde sele neden oldu.

İlk belirlemelere göre en az 12 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda bina ve yol sular altında kaldı. Sel nedeniyle Akra'nın bazı bölgeleri ile Tema kentine ulaşımın kesildiği bildirildi.

ORDUDAN DESTEK İSTENDİ

Gana Ulusal İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Alex King Nartey, selin etkilediği bölgelere ulaşmakta ciddi güçlük yaşandığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması amacıyla ordudan destek talep ettiklerini açıkladı.

Yetkililer, su seviyesinin yüksek olduğu bazı noktalarda çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü ifade etti.

YENİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Gana Meteoroloji Kurumu, hafta boyunca etkisini sürdürecek yeni yağışların beklendiğini duyurdu. Yetkililer, sel riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşlara tedbirli olmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.