İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 110 şüpheli gözaltında

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Uyuşturucu ile mücadele tam gaz devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonra satandan tüketene kadar bütün ağlara yönelik sıkı bir denetim sözü verdi.

Bu kapsamda yurt genelinde, hemen hemen her gün yeni bir operasyon gerçekleştiriliyor.

Son operasyon ise İstanbul merkezli olarak 4 ilde düzenlendi.

10 GÜNLÜK ÇALIŞMA İLE TAKİP SÜRECİ BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Son 10 günlük süreçte yapılan çalışmalarda, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler takibe alındı.

110 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beyoğlu başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren sokak satıcıları ve suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi.

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu toplam 4 ilde, eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alındı.

BİR TONDAN FAZLA YASAKLI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 848 kilo 650 gram metamfetamin, 416 kilo 67 gram skunk, 20 kilo 603 gram kokain, 60 bin sentetik ecza hapı, 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi ve 6 tabanca ele geçirildi.

Toplamda 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 15’i, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

95 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.