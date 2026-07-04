İstanbul Ümraniye'de AVM'de silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

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İstanbul'un Ümraniye ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.