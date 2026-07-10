İstanbul'a yeni dalga geliyor: 24 saat boyunca etkili olacak

İstanbul’da etkili olan sıcak günler yerini kısa süreli bir serinliğe bırakmaya hazırlanıyor.

14 Temmuz Salı günü Marmara ve Karadeniz bölgelerini etkisi altına alacak yeni bir hava sistemi bekleniyor.

Sıcaklıklar hızla düşecek

Meteoroloji kaynağı Hava Forum’a göre, Salı günü ülkemize serin ve yağışlı hava giriş yapacak. 24 saat sürecek olan bu dalga Marmara ve Karadeniz’de etkili olacak.

Özellikle İstanbul’da sıcaklık gündüz 27, gece 16 dereceye düşecek.

Salı günü plan yapanların ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmasında fayda var.