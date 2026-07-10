İzlanda Başbakanı'na NATO Zirvesi sonrası yoğun ilgi: Takipçi sayısında artış

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO Zirvesi kapsamında ittifaka üye 32 ülkeden liderler Ankara'da ağırlandı.

Başkentte iki gün boyunca devam eden zirveye ise liderlerin görüntüleri damga vurdu.

GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Zirvenin ilk günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen akşam yemeğine katılan İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'ın, küllüyenin mimari yapısı karşısındaki hayran dolu bakışları çok konuşuldu.

ANKARA KALESİ'Nİ DE ZİYARET ETTİ

Türkiye'ye hayran kaldığı belirtilen Kristrun Frostadottir, Ankara’nın simge mekanlarından biri olan Ankara Kalesi’ni ziyaret etti.

Başbakan Frostadottir, Ankara Kalesi’nde bulunan bir restoranda yemek yedi ve ardından Ankara Kalesi'nin içini turladı.

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gözlerini alamadı

ANKARA MANZARASINDA FOTOĞRAF ÇEKTİ

Kale esnaflarından birisi de Başbakan Frostadottir'i, kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.

Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısma çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi.

Frostadottir, daha sonra kale esnafıyla sohbet ederek buradaki turunu tamamladı.

TÜRKİYE'DEN YOĞUN İLGİ

Zirvedeki en genç lider olan genç başkana Türkiye'de de yoğun ilgi gösterdi.

Bu ilgini Frostadottir'in sosyal medya hesabı Instagram'a da yansıması kaçınılmaz oldu.

TAKİPÇİ SAYISI 100 BİNE DAYANDI

Başbakan Frostadottir'in NATO Zirvesi başlarken Instagram'da 40 binlerde olan takipçi sayısı sadece iki günde iki kat artarak 100 bine dayandı.

Hali hazırda 96 bin takipçisi bulunan İzlanda Başbakanı Frostadottir'in takipçi sayısındaki yükselişin ise devam etmesi bekleniyor.