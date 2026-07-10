Vaclav Cerny'den çarpıcı milli takım kararı!

Slovakya'da gerçekleştirdiği kampla yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta takımın yıldız ismi Vaclav Cerny, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Hücum oyuncusu, Çekya Milli Takımı'nı bıraktığını duyururken kariyeri hakkında önemli sözler sarf etti.

"HOCA BİZİ SÜREKLİ ZORLUYOR"

Vincenzo Italiano yönetiminde idmanların şiddetli geçtiğini söyleyen Cerny, şu ifadeleri kullandı:

“Antrenmanlar yoğun bir şiddette devam ediyor. Söylemek istediğim en önemli nokta mantalite. Hocamız bizden en yüksek noktaya ulaşmamızı istiyor ve bizi sürekli zorluyor. Bu anlamda onu çok takdir ediyorum. Hocamızla iletişimimiz çok iyi, her oyuncuyla bire bir ilgileniyor. Detayları konuşuyoruz. Detaycı ve bizden ne istediğini bilen bir teknik direktörümüz var.”

"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN BAŞARILI OLMALI"

Beşiktaş'ın her zaman başarılı olması gerektiğini söyleyen Cerny, şu açıklamayı yaptı:

“Her oyuncunun Beşiktaş'ın önemli bir parçası olma gerekliliğini hissetmesi gerekiyor. Kaliteli ve iyi oyuncular aldığımızı düşünüyorum. Beşiktaş gibi büyük bir takım her zaman kupalar kazanmalı ve başarılı olmalı. Aksini düşünmek istemiyorum. Umarım yıllarca akıllarda kalacak, hatırlanacak bir sezon geçiririz.”

MİLLİ TAKIM KARARI

Çekya Milli Takımı'nı bıraktığını söyleyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu, şu sözleri sarf etti:

“Milli takımı bırakmak acı verici ama bir süredir düşündüğüm bir karardı. 30'dan fazla maça çıktım, kalitemi gösterdim ama bana karşı olan takdir başından beri orada değildi. Benim için en kolay seçim 'Tamam, şimdi tam zamanı ve tamamen Beşiktaş'a odaklanacağım' demek oldu. Çünkü burada başarmam gereken çok önemli şeyler var.”