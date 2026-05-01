İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları 35 bin kamera ile takip edildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul'da önlemler artırıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin kentin birçok kısmında gerçekleştirilen kutlamalar, havada ve karada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlı 35 bin kamerayla takip edildi.

ÇALIŞMALAR ANLIK İZLENDİ

Kentteki güvenlik önlemlerini yerinde takip eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte çalışmaları anlık olarak izledi.