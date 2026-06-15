İstanbul'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı: O anlar kamerada
Ataşehir'de 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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İstanbul Ataşehir'de bulunan 3 katlı bir binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi ve çatının bir kısmını kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Polis ekipleri, binanın bulunduğu caddeye şerit çekerek önlem aldı.
İtfaiye ekipleri ise merdivenle yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.
1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, binanın çatısında bulunan bölüm kullanılamaz hale geldi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Çatının alev alev yandığı anlar, cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)