İstanbul'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı: O anlar kamerada

İstanbul Ataşehir'de bulunan 3 katlı bir binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi ve çatının bir kısmını kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri, binanın bulunduğu caddeye şerit çekerek önlem aldı.

İtfaiye ekipleri ise merdivenle yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, binanın çatısında bulunan bölüm kullanılamaz hale geldi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Çatının alev alev yandığı anlar, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.