İstanbul'da 3'üncü kattaki pencerede yürüyen bebek son anda kurtarıldı

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İstanbul'un Esenler ilçesi Fatih Mahallesi'nde, yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

İddiaya göre, annesinin kısa süreli dalgınlığını fırsat bilen bebek, evin 3'üncü katındaki korkuluk bulunmayan pencereye çıkarak mermer üzerinde yürümeye başladı.

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Bebeği pencere üzerinde gören mahalle sakinleri büyük korku yaşarken bazı vatandaşlar, muhtemel bir düşme ihtimaline karşı binanın önünde önlem almaya çalıştı.

O anlar çevrede büyük paniğe neden oldu.

ANNE SON ANDA FARK ETTİ

Durumu fark eden anne, zaman kaybetmeden bebeğini güvenli şekilde içeri alarak muhtemel bir faciayı son anda önledi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bebeğin pencere mermeri üzerinde yürüdüğü ve vatandaşların endişeyle olayı takip ettiği anlar yer aldı.