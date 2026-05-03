İstanbul’da açılan ateş sonucu vurulan Yusuf Arda’nın cenazesi ailesine teslim edildi

İstanbul’un Esenler ilçesi Tuna Mahallesi Tuna Caddesi’nde 9 Nisan Pazar günü, hızlı araç kullandığı için sözlü olarak uyarılan Derviş G., çevredekilerle tartışmaya başladı.

Derviş G., kısa süre sonra olay yerine silahla geri dönerek asker eğlencesi için toplanan gruba ateş açtı.

14 GÜN YOĞUN BAKIMDA SAVAŞ VERDİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunlardan biri Yusuf Arda Özer’e isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özer, 14 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Diğer yandan gözaltına alınan şüpheli Derviş G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yoğun bakımda tedavi gören ve 14 gün sonra hayatını kaybeden Yusuf Arda Özer’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen ailesine teslim edildi.

Özer’in cenazesi, Esenler’de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.