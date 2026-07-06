İstanbul'da akranları tarafından feci şekilde darbedildi
Arnavutköy ilçesinde yaşları 18'den küçük olduğu değerlendirilen çocuklar arasında çıkan kavgada, bir çocuk arkadaşları tarafından darbedildi. Telefon kamerası ile kaydedilen o anlara ilişkin başlatılan çalışmalar sonrası şüpheliler yakalandı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde vatandaşlar arasında "Uçurum Parkı" olarak bilinen alanda korku dolu anlar yaşandı.
İddiaya göre yaşları 18'den küçük bir grup çocuk arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TOPLU HALDE SALDIRDILAR
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruptaki çocuklar bu kez tek başına kalan arkadaşlarına toplu halde saldırdı.
AĞIR KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında çocukların birbirlerine ağır küfürler ettiği görüldü.
Olay anlarını ise gruptaki bazı çocukların cep telefonlarıyla kayda aldığı görüldü.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Akran zorbalığına maruz kalan çocuğun annesinin ihbarı üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde olaya karışan çocukların kimlikleri tespit edilerek yakalandı.
Çocuklar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.