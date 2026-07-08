İstanbul'da ambalajlı su fiyatlarına yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da ambalajlı su fiyatlarına yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Uygunsuzluklara 180 bin liradan 1 milyon 800 bin liraya kadar idari para cezaları verilecek. Ticaret İl Müdürü, işletmeleri uyardı.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım bedelinin (DEKAB) güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Türkiye Çevre Ajansı'nın DEKAB'ı 1 Temmuz itibarıyla ambalajın ebat ve materyaline bakmaksızın 1,5 liraya yükseltmesinin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri, Türkiye genelinde üretici, tedarikçi ve perakendecilere yönelik denetim başlattı.

Ekipler, DEKAB güncellemesini gerekçe göstererek haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı.

TESPİT EDİLEN AYKIRILIKLAR HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULUNA SEVK EDİLİYOR

Menteşe, İstanbul genelinde su ve maden suyu fiyatlarına yönelik denetimlerde dün yaklaşık 100 işletmenin denetlendiğini, tespit edilen aykırılıkların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildiğini belirterek, "Bugün de yine İstanbul'da su ve maden suyu fiyat denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün birlikte gezdiğimiz iki yerde de gördük ki aradaki fark 10 liranın üzerinde. Bu haziran ve 3 Temmuz arasındaki fiyat farkı. Bunlarla ilgili tutanaklarımızı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİM

Menteşe, haksız fiyat artışı tespit edilen her bir işlem için 180 bin liradan 1 milyon 800 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanabildiğini vurgulayarak, Ticaret Bakanlığının talimatıyla denetimlerin 81 ilde eş zamanlı sürdürüldüğünü, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla kontrollerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.