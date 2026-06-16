İstanbul'da AVM'de silahlı saldırı: 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Sarıyer'de bir AVM'deki kafeteryada oturan galerici Barış A., E.T. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Saldırganın olaydan önce "Dövmen çok güzel ağabey" diyerek Barış A.'nın yanına geldiği, bir süre uzaklaştıktan sonra tekrar gelerek ateş ettiği ortaya çıktı.
İstanbul Sarıyer'de bulunan bir AVM'de silah sesleri yükseldi.
İş yerinde müşteri olarak bulunan 35 yaşındaki B.A., yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.
YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, saldırıyı gerçekleştiren kişinin E.T. olduğu belirlendi.
Şüpheli kısa sürede yakalandı.
"DÖVMEN ÇOK GÜZEL AĞABEY"
Öte yandan 16 yaşındaki E.T.'nin, saldırıdan önce Barış A.'ya "Dövmen çok güzel ağabey." dediği öğrenildi.
Şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet silah ile fişekler ele geçirildi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., 14 Haziran'da 'kasten yaralama' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.