İstanbul'da bir şüpheli 40 milyon liralık otomobilin 400 bin liralık amblemini çaldı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Maslak Atatürk Oto Sanayi’ye modifiye edilmesi için bırakılan yaklaşık 40 milyon liralık lüks otomobile ait 400 bin lira değerindeki altın amblem çalındı.

Aynı çevrede Selçuk C. de polise park halindeki aracının aküsünün çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İki şikayet üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki hırsızlık olayını da Fatih Ç.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Devam eden çalışmalarda Fatih Ç. gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Diğer yandan hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin gece saatlerinde bölgeye geldiği, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra lüks otomobilin yanına geldiği anlar görülüyor.

Şüphelinin, otomobilin ön kısmındaki yaklaşık 400 bin lira değerindeki altın amblemi sökerek aldığı, ardından bölgeden uzaklaştığı kameraya yansıyor.

Şüphelinin, bu kez park halindeki başka bir aracın yanına geldiği, aracın aküsünü sökerek olay yerinden ayrıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

'ŞÜPHELİYLE AYNI KIYAFETLERİ GİYMİŞİZ'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyette ifadesi alınan Fatih Ç., suçlamaları kabul etmedi. Şüphelinin ifadesinde, "Bu olayı ben işlemedim. Ben o sırada sanayide yemekhane gibi bir yerde uyuyordum. Olayı işleyen kişiyle aynı kıyafetleri giymişim." dediği öğrenildi.