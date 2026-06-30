İstanbul'da bir taksici, turisti dolandırmaya kalktı

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İstanbul'da taksi sorunu bitmiyor.

İstanbul'un kronik sorunlarının başında taksiler geliyor ve gelmeye de devam ediyor.

Taksiciler, son yıllarda müşteriye karşı şiddet, kötü muamele ve dolandırıcılık gibi davranışlarla adeta ülke turizmine balta vuruyor.

Araçlarına aldıkları turistleri türlü yollarla kazıklayarak fahiş ücretler talep eden taksicilerin ağına düşen turistlerin sosyal medya paylaşımları, küresel çapta ülkemiz açısından olumsuz bir profil oluşmasına neden oluyor.

Bu kapsamda taksicilerin vukuatlarına bir yenisi daha eklendi.

KORELİ TURİST DOLANDIRILDI

Taksiye binen Güney Koreli bir turist, gitmek istediği yeri haritadan gösterdi.

Taksici ise turiste önce kamerayı kapatmasını söyledi ve akabinde de dolandırma yoluna gitti.

İstanbul'a gelen Koreli turist, taksicinin 350 TL'lik yol için 750 TL istediği anları paylaştı.

"750-800 TL İSTEDİ"

Kendisinden 10 dakikalık yol için 750 TL istediğini söyleyen turist, "Taksimetreyi açtın mı? Taksiye bindiğimde 350 lira demişti. Bindim ve biner binmez ne olduysa 750-800 TL istedi.

"1O DAKİKALIK YOL"

İndiğim zaman 750 TL istedi. 10 dakika taksi 750 TL. Sadece 10 dakika geldim. Vay be Türkiye'ye gelir gelmez, taksiyle kazıklanmak mı?" dedi.

İstanbul'da bir taksici ABD'li turistten 300 TL'lik yol için 7 bin 282 TL aldı