İstanbul'da bir taksici ABD'li turistten 300 TL'lik yol için 7 bin 282 TL aldı

İstanbul'da taksi sorunu çözülemiyor...

Vatandaşlar kısa ya da uzun mesafe farketmeksizin taksi bulmakta zorlanırken yabancı yolculara yönelen şoförler bu defa da fırsatçılığa başvuruyor.

İstanbul'da yaşanan turist kazıklama vakalarına bir yenisi daha ekledi.

Bu defa olayın başrolünde Auger isimli bir ABD'li yayıncı yer aldı.

300 TL'LİK YOL İÇİN 3000 LİRA İSTEDİ

Auger, İstanbul'da taksiye binerek yola çıkmak istedi.

Taksi şoförü 300 TL'lik yol için ABD'li yayıncıdan 50 euro yani 2 bin 677 TL istedi.

ÖDEME SIRASINDA DAHA DA KÖTÜSÜNÜ YAPTI

ABD'li yayıncı taksiciden gelen bu teklifi fazla düşünmeden kabul etti.

Ancak fırsatçılığını başka bir boyuta taşıyan taksi şoförü ödeme sırasında ABD'li yayıncıya şoku yaşattı.

KARTTAN 7 BİN LİRA ÇEKTİ

Auger isimli vatandaş kredi kartı ile ödemek yapmak istedi.

Bu durumdan faydalanan taksici karttan tam 7 bin 282 TL çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anları kayda alan ABD'li yayıncı daha sonra videoyu sosyal medyada paylaştı.

Video kısa süre içerisinde defalarca kez paylaşılarak viral olurken kullanıcılar taksi şoförüne tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINIP CEZA UYGULANDI

Öte yandan polis ekipleri görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından inceleme başlatarak şahsın kimliğini tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan ticari taksi sürücüsü H.A'ya 95 bin 500 TL trafik idari para cezası uygulandı.