Antalya'da taksici 4 dakikalık mesafe için İngiliz turistten 50 Euro istedi

Antalya’da tatil yapan İngiliz bir turistin sosyal medyada paylaştığı taksi anısı, kısa sürede birçok kullanıcının önüne düştü.

Tema parka gitmek için otellerinden taksiye bindiklerini anlatan turist, yaklaşık iki kilometreden kısa mesafedeki yolculuk için şoförün kendilerinden 15 Euro talep ettiğini söyledi.

TAKSİCİ PARA ÜSTÜ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Turist, yanlarında nakit bulunmadığı için eşinin otelin ATM’sinden 50 Euro çektiğini ve bu miktarın gidiş-dönüş için fazlasıyla yeterli olacağını düşündüklerini ifade etti. Ancak varış noktasına geldiklerinde taksi şoförünün para üstü olmadığını söylemesi üzerine kısa süreli bir kriz yaşandı.

İngiliz turist, eşinin çevrede bozuk para bulmaya çalıştığını fakat başarılı olamadığını belirterek, başka çareleri kalmayınca 50 Euro'yu taksiciye vermek zorunda kaldıklarını anlattı.

VATANDAŞLAR TURİSTLERE YARDIMCI OLDU

O sırada yakındaki iki Türk vatandaşın duruma müdahil olduğunu söyleyen turist, bu kişilerin taksiciyle konuştuktan sonra şoförün cebinden Euro, dolar ve Türk Lirası çıkardığını öne sürdü.

Turist, taksicinin daha sonra 35 Euro para üstünü verdiğini belirterek yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.